На оккупированной части Херсонской области критически не хватает лекарств для гражданских — ЦНС

Местное население на временно оккупированных территориях не имеет доступа к медикаментам.



Оккупанты не обеспечивают гражданское население на ВОТ медицинскими услугами, сообщает Центр национального сопротивления.



В то время, как гражданские больницы переориентируют на работу военных госпиталей, в аптеках на ВОТ Херсонщины фиксируется дефицит лекарств. Большинство препаратов отдают именно на нужды русских военных.



Напомним, Манолис Пилавов, с 2014 года являвшийся главой оккупационной администрации Луганска, покинул город и уехал в Россию.