На окупованій Херсонщині критично бракує ліків для цивільних — ЦНС

Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до медикаментів.



Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами, повідомляє Центр національного спротиву.



У той час, як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках на ТОТ Херсонщини фіксується дефіцит ліків. Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових.



Нагадаємо, Маноліс Пілавов, який з 2014 року був головою окупаційної адміністрації Луганська, залишив місто і поїхав до Росії.