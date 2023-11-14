Во Львовском Политехе проходит митинг студентов за отставку Фарион

В результате своих действий профессорша кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» и членкиня ВО «Свобода» Ирина Фарион спровоцировала студентов и они вышли на митинг за ее отставку. Видео с требованием студентов «Геть Фарион» появились в соцсети Telegram.



Ранее Фарион оскандалилась, негативно высказавшись в адрес бойцов «Азова» и 3-й отдельной штурмовой бригады, упрекнув их в общении на русском языке.



После чего студенты «Львовской политехники» обнародовали заявление, в котором осудили негативное высказывание профессорши этого вуза.



Коллегия и профком студентов и аспирантов Национального университета потребовали от правоохранительных органов дать оценку, есть ли в высказывании преподавательницы факт нарушения статьи 435 Уголовного кодекса Украины.



МОН поддержал требование студентов университета «Львовская политехника» в том, чтобы не сотрудничать с людьми, не уважающих защитников и защитниц Украины во время полномасштабной войны.



Далее она подставила украинского студента из временно оккупированного Крыма, продемонстрировав переписку с ним и выдав его персональные данные оккупантам, хотя подписчики ее телеграм-канала просили Фарион скрыть их, чтобы российские спецслужбы не могли определить студента.



В конце концов украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире «Национального марафона» рассказал о том, что своими действиями Фарион нарушила право на конфиденциальность студента чем создала угрозу для его безопасности.



Он отметил, что согласно законодательству Украины запрещено распространять, обнародовать персональные данные, без разрешения их владельцев. Но судя по всему, студенты устали ждать очередного ляпа от преподавателя и решили не дожидаться, пока правоохранительные органы дадут оценку поступкам Фарион.



