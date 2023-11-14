У Львівському Політеху проходить мітинг студентів за відставку Фаріон

Внаслідок своїх дій професорка кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» та членкиня ВО «Свобода» Ірина Фаріон спровокувала студентів та вони вийшли на мітинг за її відставку. Відео з вимогою студентів «Геть Фаріон» з'явилися у соцмережі Telegram.



Раніше Фаріон оскандалилася, негативно висловившись на адресу бійців «Азова» та 3-ї окремої штурмової бригади, дорікнувши їм у спілкуванні російською мовою. Після чого студенти «Львівської політехніки» оприлюднили заяву, в якій засудили негативний вислів професорки цього вишу.



Колегія та профком студентів та аспірантів Національного університету зажадали від правоохоронних органів, щоб ті дати оцінку, чи є у висловлюванні викладачки факт порушення статті 435 Кримінального кодексу України.



МОН підтримав вимогу студентів університету «Львівська політехніка» у тому, щоб не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України під час повномасштабної війни.



Далі вона підставила українського студента з тимчасово окупованого Криму, продемонструвавши листування з ним і видавши його персональні дані окупантам, хоча підписники телеграм-каналу просили Фаріон приховати їх, щоб російські спецслужби не могли визначити студента.



Зрештою український омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі «Національного марафону» розповів про те, що своїми діями Фаріон порушила право на конфіденційність студента, чим створила загрозу для його безпеки.



Він зазначив, що згідно із законодавством України заборонено розповсюджувати, оприлюднювати персональні дані, без дозволу їхніх власників. Але зважаючи на все, студенти втомилися очікувати на черговий ляп від викладачки й вирішили не чекати, поки правоохоронні органи дадуть оцінку вчинкам Фаріон.



