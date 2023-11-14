Rheinmetall поставит в Украину более 30 танков Leopard 1

Правительство Украины и немецкая компания Rheinmetall заключили контракт на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и двух танков для обучения водителей. Поставка должна состояться в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.



По данным концерна, системы Leopard 1 сейчас капитально ремонтируются на заводах и готовятся к использованию.



«Заказ, финансируемый Германией и стоимостью в несколько миллионов евро, также включает в себя обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги», — говорится в сообщении.



Таким образом, Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянными поставками тактических машин. Ранее группе было поручено поставить Украине в общей сложности восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в стране.



Компания готова поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В конце 2023 — начале 2024 года Украина также примет пять аэромобильных машин Caracal.



Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании в следующем году в Украину поставят четырнадцать танков Leopard 2A4. Помимо техники, Rheinmetall помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, дронами, медицинскими средствами и т. д.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи.