Rheinmetall поставить в Україну понад 30 танків Leopard 1

Уряд України та німецька компанія Rheinmetall уклали контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв. Постачання має відбутися у 2024 році. Про це повідомили у пресслужбі концерну.



За даними концерну, системи Leopard 1 зараз капітально ремонтуються на заводах та готуються до використання.



«Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги», — йдеться в повідомленні.



Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними постачанням тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні вісімдесят бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже перебувають у країні.



Компанія готова поставити ще двадцять БМП Marder, щойно отримає відповідне замовлення. Наприкінці 2023 — на початку 2024 року Україна також прийме п'ять аеромобільних машин Caracal.



Крім того, на доручення урядів Нідерландів та Данії наступного року в Україну поставлять чотирнадцять танків Leopard 2A4. Крім техніки, Rheinmetall допомагає українським збройним силам боєприпасами, дронами, медичними засобами тощо.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.