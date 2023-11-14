В Донецкой области на шахте с 45 горняками внутри произошел пожар

В Донецкой области произошел пожар в шахте. Инцидент произошел вчера вечером, 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министертсва энергетики.



«Вечером из-за перепада напряжения произошел пожар на одной из шахт в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что под землей в момент чрезвычайной ситуации находились 45 шахтеров.



В ведомстве добавили, что продукты горения в горные выработки не попали. Через час пожар был ликвидирован и возобновлено электроснабжение шахты.



Также россияне ударили по одной ТЭС в Донецкой области, отметила пресс-служба. Пострадавших нет, о повреждениях не упоминается.



Напомним, 13 ноября днем в Донецкой области из-за обстрела обесточилась шахта, в которой находились 28 работников.