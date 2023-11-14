У Донецькій області на шахті з 45 гірниками всередині сталася пожежа

У Донецькій області сталася пожежа у шахті. Інцидент стався вчора, 13 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Ввечері через перепад напруги сталася пожежа на одній з шахт у Донецькій області», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів.



У відомстві додали, що продукти горіння у гірничі виробки не потрапили. За годину пожежу було ліквідовано та відновлено електропостачання шахти.



Також росіяни вдарили по одній ТЕС у Донецькій області, зазначила пресслужба. Потерпілих немає, про пошкодження не згадується.



Нагадаємо, 13 листопада вдень на Донеччині через обстріл знеструмилася шахта, в якій перебували 28 працівників.