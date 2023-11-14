Минобороны США закупало российскую нефть в обход санкций — СМИ

С нефтеперерабатывающего завода в Греции российскую нефть, поступающую из Турции, продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Нефтепродукты, происходящие из России, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции», — говорится в материале.

Отмечается, что маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.

Издание пишет, что точное количество мазута российского происхождения в продукции, которую закупает Пентагон, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием множества ингредиентов, которые невозможно отследить в процессе производства.

Также не удалось установить, был ли в какой-то момент пути мазут из России перемаркирован как прибывший из другой страны. Документы, описывающие происхождение партии нефти, известные как сертификаты происхождения, не являются общедоступными.

Пентагон подписал с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты на сумму в почти 1 миллиард долларов с тех пор, как запрет США вступил в силу в марте прошлого года, говорится в публикации.

Согласно отчетам об отгрузках, с февраля более 1 миллиона баррелей авиакеросина от Motor Oil Hellas также было отправлено государственным и корпоративным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва заявил, что ему неизвестно о том, что топливо из России направляется к его греческому поставщику.

Агентство считает, что его подрядчики, в частности Motor Oil Hellas, «несут ответственность за обеспечение соблюдения применимых законов и правил, касающихся бизнеса с Россией и российскими компаниями» и «должны подтвердить свое соблюдение таких законов и правил в рамках процесса приобретения».

Согласно санкционным правилам, турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо. Греческий нефтеперерабатывающий завод не может этого сделать.

Напомним, с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.