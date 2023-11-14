Міноборони США купувало російську нафту в обхід санкцій — ЗМІ

З нафтопереробного заводу в Греції російську нафту, що надходила із Туреччини, продавали до Пентагону, незважаючи на міжнародні санкції. Про це повідомило видання The Washington Post.

«Нафтопродукти, що походять з Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що маршрут постачання пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати належність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук до рук, перш ніж вона досягла Греції.

Точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням багатьох інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут із Росії перемаркований як той, хто прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.

Пентагон підписав з грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на суму майже 1 мільярд доларів з того часу, як заборона США набула чинності в березні минулого року, йдеться в публікації.

Згідно з звітами про відвантаження, з лютого понад 1 мільйон барелів авіагасу від Motor Oil Hellas також було відправлено державним та корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що йому невідомо про те, що паливо з Росії прямує до його грецького постачальника.

Агентство вважає, що його підрядники, зокрема Motor Oil Hellas, «несуть відповідальність за забезпечення дотримання чинних законів та правил, що стосуються бізнесу з Росією та російськими компаніями» та «мають підтвердити своє дотримання таких законів та правил у рамках процесу придбання».

Згідно із санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо. Грецький нафтопереробний завод неспроможна цього.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.