Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями

Четырех детей с семьями вернули из оккупации. Фото: Николай Кулеба/Телеграм

Украинская организация Save Ukraine смогла вернуть с временно оккупированных территорий четырех детей вместе с их семьями. Об этом сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба.

Он рассказал, что весь прошлый год в оккупации двое из этих детей учились в украинской школе онлайн. Но потом российские солдаты начали угрожать родителям, что заберут детей и отберут дом, поэтому семья была вынуждена отдать их в российскую школу. Там детей заставили обернуться российским флагом и ходить в нем до конца уроков. В коридорах школы постоянно находились солдаты с оружием, которые забирали учеников на «воспитательные беседы» за украинский язык.

По словам Кулебы, семьи пройдут психологическую реабилитацию.

Как сообщалось, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины заставляют школьников приобщаться к плетению маскировочных сеток для армии РФ.