Україна повернула з окупації чотирьох дітей разом із сім'ями

Чотирьох дітей із сім'ями повернули з окупації. Фото: Микола Кулеба/Телеграм

Українська організація Save Ukraine змогла повернути з тимчасово окупованих територій чотирьох дітей разом із їхніми сім'ями. Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що весь минулий рік в окупації двоє із цих дітей навчалися в українській школі онлайн. Але потім російські солдати почали загрожувати батькам, що заберуть дітей та відберуть будинок, тож родина була змушена віддати їх до російської школи. Там дітей змусили обернутися російським прапором і ходити до кінця уроків. У коридорах школи постійно були солдати зі зброєю, які забирали учнів на «виховні бесіди» за українську мову.

За словами Кулєби, сім'ї пройдуть психологічну реабілітацію.

Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують школярів долучатися до плетіння маскувальних сіток для армії РФ.