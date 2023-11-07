Оккупанты заставляют детей плести маскировочные сетки — ЦНС

Детей на оккупированных территориях заставляют плести маскировочные сетки для захватчиков. Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют школьников плести маскировочные сетки для армии РФ. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

«Россияне привлекают детей на временно оккупированных территориях для сотрудничества с вражеской армией», — сообщили в ЦНС.

Также отмечается, что детей заставляют не только плести маскировочные сетки, но и делать окопные свечи для солдат российской армии. Более того, все это происходит под видом занятий в школах, а за отказ могут наказать.

«За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишить родительских прав», — добавили в Центре нацсопротивления.