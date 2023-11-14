Донецкая область получила экскаваторы от правительства США

Экскаваторы для нужд Донецкой области передало правительство США. Фото: Донецкая ОВА

Во вторник, 14 ноября, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Э. Бринк в присутствии вице-премьер-министра — министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, руководителей областей и громад и международных партнеров передала тяжелую технику, в том числе экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы, представителям областей, находящихся на линии столкновения.

Ключи от спецтехники получил и глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз. Об этом сообщила пресслужба Донецкой ОВА.

Отмечается, что предназначенная для Донецкой области техника будет немедленно распределена между тремя подразделения ОКП «Компания «Вода Донбасса» в городах Селидово, Покровск и Мирноград.

Два экскаватора Backhoe Loader JCB 4CX Sitemaster и гусеничный экскаватор Crawler JCB JS 305 LC, которые получила Донецкая область, остро необходимы для ликвидации последствий ракетных и артиллерийских обстрелов критической инфраструктуры, а именно — системы водоснабжения и водоотведения. Они также послужат при расчистке завалов, в помощи прифронтовым селам и городам, где это возможно, в проведении процессов восстановления.

«Поддержка, предоставленная Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Луганской областям, является частью значительной помощи USAID по восстановлению и реконструкции Украины. Для всех присутствующих было важно сегодня услышать от госпожи Бринк, что правительство Соединенных Штатов Америки настроено на содействие прифронтовым громадам в восстановлении, противостоянии российской агрессии и содействии экономическому восстановлению Украины», – отметил и.о. главы Донецкой областной военной администрации.

Было подчеркнуто, что настоящая помощь предоставляется благодаря Проекту USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East), который направлен на укрепление связей и доверия между гражданами и правительством в восточной и южной частях Украины через улучшение предоставления услуг, более ответственное управление и активизацию граждан.