Донецька область отримала екскаватори від уряду США

Екскаватори для потреб Донецької області передав уряд США. Фото: Донецька ОВА

У вівторок, 14 листопада, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджіт Е. Брінк у присутності віце-прем'єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, керівників областей та громад та міжнародних партнерів передала важку техніку, екскаватори-навантажувачі та гусеничні екскаватори, представникам областей, що знаходяться на лінії зіткнення.

Ключі від спецтехніки отримав і голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Зазначається, що призначена для Донецької області техніка буде негайно розподілена між трьома підрозділами ОКП «Компанія «Вода Донбасу» у містах Селидове, Покровську та Мирнограді.

Два екскаватори Backhoe Loader JCB 4CX Sitemaster та гусеничний екскаватор Crawler JCB JS 305 LC, які отримала Донецька область, гостро необхідні для ліквідації наслідків ракетного та артилерійського обстрілу критичної інфраструктури, а саме — системи водопостачання та водовідведення. Вони також послужать під час розчищення завалів, у допомозі прифронтовим селам та містам, де це можливо, у проведенні процесів відновлення.

«Підтримка, надана Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях, є частиною значної допомоги USAID з відновлення та реконструкції України. Для всіх присутніх було важливо сьогодні почути від пані Брінк, що уряд Сполучених Штатів Америки налаштований на сприяння прифронтовим громадам у відновленні, протистоянні російській агресії та сприянні економічному відновленню України», – зазначив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації

Було наголошено, що ця допомога надається завдяки Проекту USAID «Демократичне управління у Східній Україні» (DG East), який спрямований на зміцнення зв'язків та довіри між громадянами та урядом у східній та південній частинах України через покращення надання послуг, більш відповідальне управління та активізацію громадян .