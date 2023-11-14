О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023

О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум»

О том, что роль медиа в военное время поднялась на максимально высокий уровень, а вместе с тем возросла и ответственность, говорили 10 ноября в Киеве на «Донбасс Медиа Форуме» — самой масштабной украинской конференции для журналистов этой осени.

Основатель «Донбасс Медиа Форума», генеральный директор украинского национального информагентства «Укринформ» Алексей Мацука заявил, что самое важное для СМИ — не терять связь со своей аудиторией, которая находится под российской оккупацией.

«Все наше внимание, вся наша энергия, как журналистов, должна быть направлена именно на то, чтобы война как можно быстрее была закончена победой Украины. И тем, чтобы те люди, которые сегодня находятся в самых тяжелых условиях как в прифронтовых, так и на оккупированных территориях, могли получить прямую связь с Киевом», — сказал он.

С 2015 года «Донбасс Медиа Форум» проводит общественная организация ДИИ-Украина.

Журналисты, медиаменеджеры и представители международных организаций в этот раз снова собрались для того, чтобы обсудить проблемы, которые возникли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

На открытие «Донбасс Медиа Форума» приехали представители Европейского союза и международных организаций, которые поддерживают независимые медиа в Украине.

Посолка ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что многие журналисты находились на территории, которая сейчас оккупирована Россией, многие журналисты находятся вблизи линии фронта. И очень важно узнать их точку зрения, а также участвовать в хорошем диалоге.

«Я думаю, они делают невероятную работу, и важно обсуждать вопросы, которые являются частью демократии в Украине. Тем более средства массовой информации, особенно во время войны, где журналисты беспокоятся о своей безопасности, где бизнес-модели СМИ нарушены и где так много российской дезинформации наводняет медиапространство. Поэтому так здорово, что мы можем провести здесь восьмой «Донбасс Медиа Форум», — сказала Катарина Матернова.

Значительная часть участников форума была представлена журналистами редакций из восточных и южных регионов Украины. Часть аудитории этих медиа находится под российской оккупацией или были вынуждены покинуть свои дома.

По мнению заместительницы директора миссии USAID в Украине Теодоры Делл, украинские СМИ должны уметь противодействовать российской пропаганде и той дезинформации, которую распространяют на оккупированных территориях.

«Роль медиа во время войны даже важнее, чем раньше. Потому что медиа могут выявлять проблемы, могут информировать. И нужно информировать жителей тех территорий. Им нужна качественная информация и новости. Что мы пытаемся делать сегодня — это обговаривать вопросы реинтеграции территорий, но также реинтеграции граждан. Потому что медиа важны для украинцев, для людей, а не только для страны», — подчеркнула Теодора Делл.

В свою очередь и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что отечественным медиа нужно быть готовыми к физическому и информационному возвращению на захваченные территории после их деоккупации.

«Мы также рассчитываем, что этот форум станет в некотором роде толчком для разработки новых правил, процедур, рецептов о том, как действовать, когда мы фактически зайдем на сегодняшние оккупированные территории», — сказал он.

По словам специального представителя ОБСЕ, координатора проектов в Украине Марцела Пешкова, после полномасштабного вторжения России украинские медиа столкнулись с отсутствием доступа к информации о том, что происходит на оккупированных территориях.

Он заявил: «Ключевой посыл заключается в том, что украинская журналистика демократичная и профессиональная. Украинская журналистика способна предоставлять хорошую и основанную на фактах информацию о том, что происходит в Украине. Мы столкнулись с ужасным нападением со стороны России и оккупацией. Поэтому я думаю, что речь должна идти об укреплении способности быть профессиональными, опираться на факты, иметь возможность размышлять над информацией, которая также приходит из оккупированных территорий. А также поддерживать усиление демократического дискурса и укреплять демократию».

Международные партнеры оказывают финансовую и правовую поддержку независимым медиа в Украине, и сейчас эта поддержка возросла в условиях военного времени.

Эрленд Фалк, заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине, отметил: «Журналистика действительно является основой демократического общества. И я думаю, что особенно сейчас, во время войны, это становится еще более важным. Мы несем полную ответственность за то, чтобы журналисты могли работать в безопасной среде, быть в физической безопасности, а также иметь нормативно-правовую среду, которая помогает им выполнять свою работу в качестве свободных и независимых субъектов СМИ».

Важной частью «Донбасс Медиа Форума» стал вопрос безопасности для журналистов. Локацию до последнего держали в секрете. Чтобы мероприятие не прерывалось из-за воздушных тревог организаторами был заранее оборудован подземный паркинг. Из-за взлета и патрулирования российского истребителя носителя ракет «Кинжал» воздушная тревога длилась более трех часов. Но это не помешало проведению всех запланированных дискуссий и воркшопов.