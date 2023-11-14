Про роль та відповідальність журналістів під час війни говорили на ДМФ-2023

Про роль ЗМІ та журналістів в умовах війни говорили на конференції «Донбас Медіа Форум», що відбулася в Києві.

Про те, що роль медіа у воєнний час піднялася на максимально високий рівень, а водночас зросла й відповідальність, говорили 10 листопада у Києві на «Донбас Медіа Форумі» — наймасштабнішій українській конференції для журналістів цієї осені.

Засновник «Донбас Медіа Форуму», генеральний директор українського національного інформагентства «Укрінформ» Олексій Мацука заявив, що найважливіше для ЗМІ — не втрачати зв'язок зі своєю аудиторією, яка перебуває під російською окупацією.

«Уся наша увага, вся наша енергія, як журналістів, має бути спрямована саме на те, щоб війна якнайшвидше була закінчена перемогою України. І тим, щоб ті люди, які сьогодні перебувають у найважчих умовах як у прифронтових, так і на окупованих територіях, могли набути прямого зв'язку з Києвом», — сказав він.

З 2015 року «Донбас Медіа Форум» проводить громадська організація ДІІ-Україна.

Журналісти, медіаменеджери та представники міжнародних організацій цього разу знову зібралися для того, щоб обговорити проблеми, що виникли на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

На відкриття «Донбасу Медіа Форуму» приїхали представники Європейського союзу та міжнародних організацій, які підтримують незалежні медіа в Україні.

Посолка ЄС в Україні Катарина Матернова зазначила, що багато журналістів перебували на території, яка зараз окупована Росією, багато журналістів знаходяться поблизу лінії фронту. І дуже важливо дізнатися про їхню точку зору, а також брати участь у хорошому діалозі.

«Я думаю, вони роблять неймовірну роботу і важливо обговорювати питання, які є частиною демократії в Україні. Тим більше, засоби масової інформації, особливо під час війни, де журналісти турбуються про свою безпеку, де бізнес-моделі ЗМІ порушені і де так багато російської дезінформації наповнює медіапростір. Тому так чудово, що ми можемо провести тут восьмий «Донбас Медіа Форум», — сказала Катаріна Матернова.

Значну частину учасників форуму було представлено журналістами редакцій зі східних та південних регіонів України. Частина аудиторії цих медіа перебуває під російською окупацією або змушена була залишити свої будинки.

На думку заступника директора місії USAID в Україні Теодори Делл, українські ЗМІ повинні вміти протидіяти російській пропаганді й дезінформації, яку поширюють на окупованих територіях.

«Роль медіа під час війни навіть важливіша, ніж раніше. Тому що медіа можуть виявляти проблеми, можуть інформувати. І треба інформувати мешканців тих територій. Їм потрібна якісна інформація та новини. Що ми намагаємося робити сьогодні — це обговорювати питання реінтеграції територій, а також реінтеграції громадян. Тому що медіа важливі для українців, для людей, а не лише для країни», — наголосила Теодора Делл.

У свою чергу, в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що вітчизняним медіа потрібно бути готовими до фізичного та інформаційного повернення на захоплені території після їхньої деокупації.

«Ми також розраховуємо, що цей форум стане до певної міри поштовхом для розробки нових правил, процедур, рецептів про те, як діяти, коли ми фактично зайдемо на сьогоднішні окуповані території», — сказав він.

За словами спеціального представника ОБСЄ, координатора проектів в Україні Марцела Пєшкова після повномасштабного вторгнення Росії українські медіа зіткнулися з відсутністю доступу до інформації про те, що відбувається на окупованих територіях.

Він заявив: «Ключове посилання полягає в тому, що українська журналістика демократична та професійна. Українська журналістика здатна надавати хорошу та засновану на фактах інформацію про те, що відбувається в Україні. Ми зіткнулися з жахливим нападом з боку Росії та окупацією. Тому я думаю, що мова має йти про зміцнення здатності бути професійними, спиратися на факти, мати можливість розмірковувати над інформацією, яка також надходить із окупованих територій. А також підтримувати посилення демократичного дискурсу та зміцнювати демократію».

Міжнародні партнери надають фінансову та правову підтримку незалежним медіа в Україні, і зараз ця підтримка зросла в умовах воєнного часу.

Ерленд Фалк, заступник голови Офісу Ради Європи в Україні, зазначив: «Журналістика справді є основою демократичного суспільства. І я думаю, що особливо зараз, під час війни, це стає ще важливішим. Ми несемо повну відповідальність за те, щоб журналісти могли працювати у безпечному середовищі, бути у фізичній безпеці, а також мати нормативно-правове середовище, яке допомагає їм виконувати свою роботу як вільні та незалежні суб'єкти ЗМІ».

Важливою частиною «Донбасу Медіа Форуму» стало питання безпеки для журналістів. Локацію до останнього тримали у секреті. Щоб захід не переривався через повітряні тривоги, організаторами було заздалегідь обладнано підземний паркінг. Через зліт і патрулювання російського винищувача носія ракет «Кинжал» повітряна тривога тривала понад три години. Але це не завадило проведенню всіх запланованих дискусій та воркшопів.