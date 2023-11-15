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В Минэнерго сказали, когда Россия может нанести массированную атаку

15 ноября 2023, 08:01

В Минэнерго сказали, когда Россия может нанести массированную атаку

Россияне ожидают «стабильных» морозов на территории Украины, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что оккупанты не прекращали атаки на энергетику, однако они носили не такой массированный характер, как прошлой осенью и зимой.

Галущенко прогнозирует, что россияне применят комбинированные атаки, во время которых они постараются поразить как объекты генерации, так и объекты передачи.

«Мне кажется, для них все же важно, чтобы минус носил стабильный характер. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом будет подниматься до плюса, то они будут ждать таких стабильных морозов», — сказал министр.

Министр добавил, что низкие температуры затрудняют ремонт разрушенных энергетических сетей.

 

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