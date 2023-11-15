У Міненерго сказали, коли Росія може завдати масованої атаки

Росіяни чекають на «стабільні» морози на території України, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі. Про це у вівторок, 14 листопада, заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону.



Він підкреслив, що окупанти не припиняли атаки на енергетику, проте вони мали не такий масований характер, як минулої осені та взимку.



Галущенко прогнозує, що росіяни застосують комбіновані атаки, під час яких вони намагатимуться вразити як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі.



«Мені здається, для них все ж таки важливо, щоб мінус носив стабільний характер. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підніматиметься до плюсу, то вони чекатимуть на такі стабільні морози», — сказав міністр.



Міністр додав, що низькі температури ускладнюють ремонт зруйнованих енергетичних мереж.