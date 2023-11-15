Ракетный удар по Селидово: россияне убили одного и ранили трех гражданских, есть разрушения

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово. Фото: прокуратура

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки трое людей ранены, еще один гражданский погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



«В ночь на 15 ноября 2023 года российские войска нанесли 4 ракетных удара по жилым кварталам в г. Селидово. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 50-летняя местная жительница травмирована, ее с гипертоническим кризом в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение.



Кроме того, россияне попали в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. Там от обрушения части здания получили телесные повреждения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Из-под завалов достали тело его 85-летней матери. Под завалами домов могут находиться люди.



Также повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.



Напомним, 13 ноября российские войска ударили по Селидово из РСЗО «Смерч». В результате обстрела поврежден частный дом.