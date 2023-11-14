Войска РФ обстреляли частный сектор города Селидово в Донецкой области

Прилет в Селидово Донецкой области. Фото: Telegram

Как сообщила городская военная администрация, 13 ноября российские войска ударили по Селидово из РСЗО «Смерч». В результате обстрела поврежден частный дом.



«Под ударом оказался частный жилой сектор в г. Селидово. В результате обстрела поврежден один частный дом. К счастью, погибших и пострадавших нет», — уточнил Селидовский городской совет.



Ранее появилась информация, что российские оккупанты продолжают атаковать ряд населенных пунктов Донецкой области. За прошедшие сутки есть значительные повреждения из-за обстрелов.