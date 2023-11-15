Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили одного та поранили трьох цивільних, є руйнування

Російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому. Фото: прокуратура

Російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада. Внаслідок атаки трьох людей поранено, ще один цивільний загинув. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«У ніч на 15 листопада 2023 року російські війська завдали 4 ракетних ударів по житлових кварталах у м. Селидове. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 50-річну місцеву мешканку травмовано, її з гіпертонічним кризом у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.



Крім того, росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували люди. Там від обвалу частини будівлі отримали тілесні ушкодження 82-річна жінка та чоловік 56 років. З-під завалів дістали тіло його 85-річної матері. Під завалами будинків можуть перебувати люди.



Також пошкоджено або повністю зруйновано 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль та господарську споруду.



Нагадаємо, 13 листопада російські війська вдарили по Селідовому з РСЗВ «Смерч». Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.