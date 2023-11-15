Краматорск представил восемь готовых проектов по созданию новых школ, больниц и детсадов

На Международной выставке в Польше Краматорск представил восемь готовых к реализации проектов по восстановлению громады после войны. Фото: Донецкая ОВА

Во вторник, 14 ноября, в Варшаве начала работу Вторая Международная выставка и конференция ReBuild Ukraine powered by Energy. Донецкую область на выставке представляет Краматорск. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

Отмечается, что Международная выставка и конференция ReBuild Ukraine это офлайн-платформа, где городские громады из Украины могут найти финансовых, технологических или инвестиционных партнеров, необходимых для восстановления разрушенной войной инфраструктуры, с акцентом на социальную составляющую, промышленность и энергетику.

Краматорск представляет на форуме восемь готовых к реализации проектов. Их основная цель — восстановление громады, возвращение после победы в город жителей и создание качественно новых школ, детских садов, жилых комплексов и заведений медицины.

Напомним, вчера, 14 ноября, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Э. Бринк в присутствии вице-премьер-министра — министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук вручила ключи от трех современных экскаваторов и.о. руководителя Донецкой областной военно-администрации Игорю Морозу.