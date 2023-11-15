Краматорськ представив вісім готових проектів зі створення нових шкіл, лікарень та дитсадків

На Міжнародній виставці у Польщі Краматорськ представив вісім готових до реалізації проектів відновлення громади після війни. Фото: Донецька ОВА

У вівторок, 14 листопада, у Варшаві розпочала роботу Друга Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine powered by Energy. Донецьку область на виставці представляє Краматорськ. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine – це офлайн-платформа, де міські громади з України можуть знайти фінансових, технологічних чи інвестиційних партнерів, необхідних для відновлення зруйнованої війною інфраструктури, з акцентом на соціальну складову, промисловість та енергетику.

Краматорськ представляє на форумі вісім готових до реалізації проектів. Їхня основна мета — відновлення громади, повернення після перемоги до міста мешканців та створення якісно нових шкіл, дитячих садків, житлових комплексів та закладів медицини.

Нагадаємо, вчора, 14 листопада, Надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджіт Е. Брінк у присутності віце-прем'єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук вручила ключі від трьох сучасних екскаваторів в.о. керівника Донецької обласної військово-адміністрації Ігореві Морозу.