В РФ заявили об атаке дрона в Смоленской области: что известно

Сегодня утром, 15 ноября, над Смоленской областью РФ российская ПВО ликвидировала беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.



«15 ноября около 07:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области.



Напомним, в Коломне утром 14 ноября прогремели взрывы в районе «КБ машиностроения».