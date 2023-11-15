У РФ заявили про атаку дрона у Смоленській області: що відомо

Сьогодні вранці, 15 листопада, над Смоленською областю РФ російська ППО ліквідувала безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі міноборони РФ.



«15 листопада близько 07:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Смоленської області.



Нагадаємо, у Коломиї вранці 14 листопада пролунали вибухи в районі «КБ машинобудування».