В Славянске 17 ноября запустят новый троллейбусный маршрут

Новый троллейбусный маршрут №3 запустят в Славянске Донецкой области в пятницу, 17 ноября. Он свяжет поселок Мирное, микрорайон Лесной и железнодорожный вокзал. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Троллейбус будет курсировать по следующему расписанию:

7:30 — мкр-н Лесной, 7:40 — пос. Мирное, 8:00 — железнодорожный вокзал;

10:20 — железнодорожный вокзал, 10:40 — пос. Мирное, 10:50 — мкр-н Лесной;

16:00 — железнодорожный вокзал, 16:25 — пос. Былбасовка, 16:50 — пос. Мирное, 17:00 — мкр-н Лесной.

Сообщается, что стоимость проезда будет такая же, как и на городских маршрутах – 12 грн.