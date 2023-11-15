У Слов'янську 17 листопада запустять новий тролейбусний маршрут

Новий тролейбусний маршрут №3 запустять у Слов'янську на Донеччині у п'ятницю, 17 листопада. Він зв'яже селище Мирне, мікрорайон Лісовий та залізничний вокзал. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Тролейбус курсуватиме за таким розкладом:

7:30 — мкр-н Лісовий, 7:40 — сел. Мирне, 8:00 — залізничний вокзал;

10:20 — залізничний вокзал, 10:40 — сел. Мирне, 10:50 — мкр-н Лісовий;

16:00 — залізничний вокзал, 16:25 — сел. Билбасівка, 16:50 — сел. Мирне, 17:00 — мкр-н Лісовий.

Повідомляється, що вартість проїзду буде такою самою, як і на міських маршрутах — 12 грн.