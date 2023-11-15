В 8 поездах появились женские купе: список рейсов

С сегодняшнего дня, 15 ноября, уже восемь поездов выходят в рейсы с женским купе. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Женские купе уже доступны в таких поездах:

№81/82 Киев - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№75/76 Киев - Кривой Рог;

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№29/30 Киев - Ужгород;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№26/236 Одесса - Рахов (через ремонт пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

«Именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня», — говорится в сообщении.

Напомним, что с лета 2023 года женские купе функционируют в 4 пассажирских поездах: №81/82 Киев - Ужгород, №41/42 Днепр - Трускавец, №75/76 Киев - Кривой Рог, №15/16 Харьков - Ясиня.