В 8 поездах появились женские купе: список рейсов

С сегодняшнего дня, 15 ноября, уже восемь поездов выходят в рейсы с женским купе. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Женские купе уже доступны в таких поездах:
«Именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня», — говорится в сообщении.
Напомним, что с лета 2023 года женские купе функционируют в 4 пассажирских поездах: №81/82 Киев - Ужгород, №41/42 Днепр - Трускавец, №75/76 Киев - Кривой Рог, №15/16 Харьков - Ясиня.