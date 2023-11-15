У 8 поїздах з`явилися жіночі купе: список рейсів

Відсьогодні, 15 листопада, вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночим купе. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Жіночі купе вже доступні у таких поїздах:

№81/82 Київ – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№75/76 Київ – Кривий Ріг;

№15/16 Харків - Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса - Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси 16.11, із Рахова 17.11).

«Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвища та середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у 4 пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.