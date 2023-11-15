Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС

На временно оккупированных территориях растет криминогенная ситуация. Так, формируются этнические криминогенные группировки для усиления контроля. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что оккупанты завозят на захваченные территории мигрантов. Все они традиционно находятся под влиянием ФСБ.



В частности, на юге Донецкой области вновь уголовные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются «крышиванием» пассажирских перевозок.



Напомним, на местном рынке в захваченном Мариуполе можно приобрести оружие, в том числе огнестрельное.