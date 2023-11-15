Росіяни завозять на окуповані території мігрантів, вони створили кримінальні групи — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях зростає криміногенна ситуація. Так, формуються етнічні криміногенні угруповання посилення контролю. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що окупанти завозять на захоплені території мігрантів. Усі вони зазвичай перебувають під впливом ФСБ.



Зокрема, на півдні Донецької області знову кримінальні групи контролюють обіг зброї, брухту, наркотиків та займаються «кришуванням» пасажирських перевезень.



Нагадаємо, на місцевому ринку в захопленому Маріуполі можна придбати зброю, зокрема вогнепальну.