Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ

15 ноября 2023, 17:42

Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ

Евросоюз предлагает расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров в своем новом пакете санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, кроме запрета на импорт алмазов и нефтепродуктов предлагается также ввести эмбарго на экспорт станков и деталей для машин и техники, которые Россия использует для производства оружия.

Руководство ЕС, в частности, хочет добавить в список запрещенных товаров химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.

Список также включает ограничения на импорт сжиженного пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.

Кроме того, европейские чиновники предлагают запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях и потребовать экспортеров включать в свои контракты пункты, запрещающие реэкспорт из России отдельных товаров.

Напомним, в России заявляют, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Ес санкции против России

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
20:12
Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями
18:27
Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский
17:23
Появились свидетельства грубых издевательств российских военных над сослуживцами
15:27
С наступлением холодов на оккупированной Луганщине электросети не выдерживают нагрузок
14:36
«Новый за 9 тысяч, подержанный за 4»: в оккупированном Мариуполе на рынке продают пистолеты
13:49
«Платят пенсии по законам РФ»: двух должностных лиц из оккупированной Луганщины будут судить за коллаборационизм
12:24
Многолетний «мэр» оккупированного Луганска сбежал в Россию
12:10
В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
10:26
В оккупированном Донецке более полутысячи домов трое суток без отопления
08:42
В оккупированном Рубежном обвалился подъезд жилого дома
23:48
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 ноября
23:12
Корабли РФ перебрасывают из Крыма в Новороссийск — АТЕШ
все новости
19:34
195 тысяч рублей за убийства украинцев: будут судить трех оккупантов из Донецкой области
18:53
Присвоил 43 миллиона гривен: подозреваемого в хищении денег минобороны задержали в Греции
18:33
Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры
17:42
Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ
16:57
В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное дело
16:20
Жительница Дружковки отметила 101-й день рождения
15:47
На Херсонщине спасатели попали под обстрел во время тушения пожара
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
15:27
Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15:25
«Белые ангелы» помогли обналичить и доставить пенсии жителям Богоявленки
14:57
В РФ заявили об обстреле поселка в Брянской области: двое военных получили ранения
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:27
Двое спасателей погибли, трое ранены при обстреле Запорожского района — МВД
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:59
В 8 поездах появились женские купе: список рейсов
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
13:25
В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
12:55
В РФ заявили об еще одной атаке беспилотников на пороховой завод
12:50
Оккупанты атаковали ракетами по Запорожскому району: один человек погиб, много раненых
12:25
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10
О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум» О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
14 ноября, 23:30
Столб дыма в Буденовском районе Донецка. Кадр с видео В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
14 ноября, 12:10
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама