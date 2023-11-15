Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ

Евросоюз предлагает расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров в своем новом пакете санкций.



Об этом сообщает Bloomberg.



По данным журналистов, кроме запрета на импорт алмазов и нефтепродуктов предлагается также ввести эмбарго на экспорт станков и деталей для машин и техники, которые Россия использует для производства оружия.



Руководство ЕС, в частности, хочет добавить в список запрещенных товаров химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.



Список также включает ограничения на импорт сжиженного пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.



Кроме того, европейские чиновники предлагают запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях и потребовать экспортеров включать в свои контракты пункты, запрещающие реэкспорт из России отдельных товаров.



Напомним, в России заявляют, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю.