В РФ заявили об еще одной атаке беспилотников на пороховой завод

В России заявляют, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю. Об этом сообщило издание Baza.
Отмечается, что атака якобы произошла около 7:00 в понедельник, 14 ноября: неизвестный дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске.
«В результате падения беспилотника была повреждена часть крыши цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить», — говорится в сообщении.
А несколько дней назад на заводе в Котовске был пожар, по факту которого возбуждено уголовное дело о «теракте».
Напомним, в подмосковной Коломне утром 14 ноября прогремели взрывы в районе «КБ машиностроения».