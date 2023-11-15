В РФ заявили об еще одной атаке беспилотников на пороховой завод

В России сообщают об очередной атаке на пороховой завод. Фото: Baza

В России заявляют, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что атака якобы произошла около 7:00 в понедельник, 14 ноября: неизвестный дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске.

«В результате падения беспилотника была повреждена часть крыши цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить», — говорится в сообщении.

А несколько дней назад на заводе в Котовске был пожар, по факту которого возбуждено уголовное дело о «теракте».

Напомним, в подмосковной Коломне утром 14 ноября прогремели взрывы в районе «КБ машиностроения».