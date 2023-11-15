Хімікати, батареї, фольга: ЄС готує нові обмеження для РФ

Євросоюз пропонує розширити список заборонених до експорту в Росію товарів у своєму новому пакеті санкцій.



Про це повідомляє Bloomberg.



За даними журналістів, крім заборони на імпорт алмазів та нафтопродуктів пропонується також запровадити ембарго на експорт верстатів та деталей до машин та техніки, які росія використовує для виробництва зброї.



Керівництво ЄС, зокрема, хоче додати до списку заборонених товарів хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та серводвигуни для дронів.



Список також включає обмеження на імпорт зрідженого пропану, чавуну, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.



Крім того, європейські чиновники пропонують заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях та запровадити вимогу до експортерів включати до своїх контрактів пункти, що забороняють реекспорт із росії окремих товарів.



Нагадаємо, в Росії заявляють, що Тамбовський пороховий завод нібито атакували дрони, і це вже другий випадок за останній тиждень.