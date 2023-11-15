Присвоил 43 миллиона гривен: подозреваемого в хищении денег минобороны задержали в Греции

Подозреваемый в хищении денег оборонного ведомства задержан 15 ноября, его готовят к депортации в Украину.



Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел бюджетными средствами в размере 43 миллиона гривен, которые ООО получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны на закупку товаров военного назначения еще весной 2022 года.



Задержание произошло по запросу Офиса Генерального прокурора. Министерство обороны предоставило следствию полный комплект материалов, проработанных Службой внутреннего аудита МОУ.



В настоящее время следователи готовят документы для выдачи задержанного украинской стороне с целью привлечения его к уголовной ответственности.



«Сейчас в Министерстве обороны мы создаем подразделение по мониторингу, исследованию и реагированию на рисковые операции. Наша задача – как можно быстрее устранить мародеров, пытающихся нажиться на Силах обороны во время войны», – прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.



Напомним, контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного российского агента, корректировавшего ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре города.