Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ

Доцент харьковского ВУЗа корректировал российские ракетные удары по городу. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного российского агента, корректировавшего ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре города. Об этом сообщила СБУ.

Сообщается, что агентом РФ оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов. Российская военная разведка дистанционно завербовала харьковчанина после начала полномасштабного вторжения.

«Среди основных задач агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова», — говорится в сообщении.

Во время обысков в помещении задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

Российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что Манолис Пилавов, который с 2014-го года был главой оккупационной администрации Луганска, покинул город и уехал в Россию.