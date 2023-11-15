Чехия заморозит все активы России на своей территории — МИД

Правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.



Об этом Липовский сообщил в Твиттере.



«По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, используемая Россией для финансирования убийств украинцев, заканчивается», — написал чиновник.



В то же время на пресс-конференции, которую цитирует портал Novinky, Липовский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ «Госзагрансобственность».



«Предприятие является юридическим лицом, финансирующим российский режим, убивающим мирное население в Украине», — отметил он.



Липовский указал, что объекты недвижимости, связанные с «Госзагрансобственностью», размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.



Напомним, Евросоюз предлагает расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров в своем новом пакете санкций.