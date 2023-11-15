Чехія заморозить усі активи РФ на своїй території — МЗС

Уряд Чехії 15 листопада підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.



Про це Ліпавський повідомив у Твіттері.



«За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується», — написав посадовець.



Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ «Госзагрансобственность».



«Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні», — зазначив він.



Ліпавський вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з «Госзагрансобственностью», розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.



Нагадаємо, Євросоюз пропонує розширити список заборонених до експорту в Росію товарів у своєму новому пакеті санкцій.