Россияне пытались атаковать ВСУ на Лиманском и Запорожском направлениях — Генштаб

Российские оккупационные войска безуспешно пытались вести штурмовые действия на Лиманском и Запорожском направлениях. Об этом сегодня утром сообщил Генеральный штаб Украины.

«За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. На Лиманском направлении агрессор вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области. На Запорожском направлении — возле Новодаровки Запорожской области», — говорится в сводке по состоянию на 7:00 четверга.

Кроме того, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где ВСУ отразили 7 атак.

На Бахмутском направлении агрессор вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отбили 6 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские военные отразили 18 атак.

На Марьинском направлении ВСУ отразили 22 атаки россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отражены 6 атак.

Напомним, на Бахмутском направлении в последнее время оккупанты активизировались в районе Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки, за сутки выпустив почти полсотни дронов-камикадзе.