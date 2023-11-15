Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении, за сутки выпустили почти полсотни дронов-камикадзе

На Бахмутском направлении последних суток оккупанты активизировались в районе Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки.



Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.



По его словам, противник пытается отбить утраченные позиции, ищет слабые места в обороне.



«За прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки. Враг нанес один авиаудар и применил 46 дронов-камикадзе, совершил 643 обстрела в сутки. Также ликвидировано 166 оккупантов и 52 единицы вражеской техники, из них – 5 БМП, 11 артсистем, четыре Грады», – отметил военный.



Фитьо также отметил, что именно количество обстрелов на этом направлении выросло – армия РФ это делает для дальнейших активных штурмовых действий.



«В предыдущие дни их было больше на Лимано-Купянском. Мы видим, что противник на Бахмутском направлении активизировался. Однако на обоих этих направлениях враг особых успехов не имеет», – подытожил Фитьо.



Напомним, российские оккупанты завершили формирование телеграфной сети на временно оккупированных территориях Украины.