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Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб

16 листопада 2023, 09:30

Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб

Російські окупаційні війська безуспішно намагалися вести штурмові дії на Лиманському та Запорізькому напрямках. Про це сьогодні вранці повідомив Генеральний штаб України.

«Минулої доби сталося 65 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку агресор вів безуспішні штурмові дії у районі Надії Луганської області. На Запорізькому напрямку біля Новодарівки Запорізької області», — йдеться у зведенні станом на 7:00 четверга.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ЗСУ відбили 7 атак.

На Бахмутському напрямку агресор вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 6 атак. У свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не залишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та на схід від Первомайського Донецької області, де українські військові відбили 18 атак.

На Мар'їнському напрямі ЗСУ відобразили 22 атаки росіян у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 6 атак.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку останнім часом окупанти активізувалися в районі Богданівки, Кліщеївки, Івановського та Андріївки, за добу випустивши майже півсотні дронів-камікадзе.

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