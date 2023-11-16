Британская разведка рассказала о цели наступления РФ в Авдеевке

Войска РФ в ходе наступления подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его захват сильно затруднит снабжение сил ВСУ в городе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке отмечается, что на прошлой неделе российские войска продолжили атаки на села, прилегающие к городу Авдеевка Донецкой области, который они пытается окружить с помощью клещей. За Авдеевку ведутся бои уже почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, обширному промышленному комплексу, производящему кокс и различные химикаты, занимающему ключевую тактическую позицию к северу от города.

Завод доминирует над главной дорогой, ведущей в Авдеевку, и, если российские войска захватят его, поставки в город станут для Украины более трудными.

«Однако промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонительное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук ранее сообщил, что на Авдеевском направлении наблюдается увеличение применения противником пехоты и множества дронов.