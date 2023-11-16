Британська розвідка розповіла про мету наступу РФ в Авдіївці

Війська РФ під час наступу підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Його захоплення дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У зведенні наголошується, що минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів. За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії з огляду на її близькість до Донецька.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими.

«Проте промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, речник Національної гвардії України Руслан Музичук раніше повідомив, що на Авдіївському напрямку спостерігається збільшення застосування противником піхоти та безлічі дронів.