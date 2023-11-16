В Дружковку прибыла очередная партия гуманитарной помощи от американского города-побратима

Дружковка получила очередную партию гуманитарной помощи от города-побратима. Фото: Дружковская ГВА

В среду, 15 ноября, команда Ukraine Aid International передала жителям Дружковской громады очередную партию благотворительной помощи от жителей города-побратима Риджфилда, который находится в штате Коннектикут, США. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация

«Наборы противопожарного инвентаря, генераторы, оборудование и инструменты для коммунальщиков, средства медицинского назначения для лечебных учреждений пригодятся и усилят жизнестойкость общества в условиях вызовов военного времени», — отмечается в сообщении.

Напомним, благодаря пожертвованиям жителей города-побратима Риджфилда для нужд дружковчан было собрано немало вещей.

Ранее, 10 ноября, операционный директор Ukraine Aid International Богдан Шестопалов и директор по менеджменту Алисон Пайпер передали для жителей Дружковской громады медицинскую гуманитарную помощь, в частности: ходунки, кислородные баллоны, костыли, генераторы, средства гигиены, медикаменты, перевязочный материал и другое.