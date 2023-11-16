До Дружківки прибула чергова партія гуманітарної допомоги від американського міста-побратима

Дружківка отримала чергову партію гуманітарної допомоги від міста-побратима. Фото: Дружківська ГВА

У середу, 15 листопада, команда Ukraine Aid International передала жителям Дружківської громади чергову партію благодійної допомоги від жителів міста-побратима Ріджфілда, що у штаті Коннектикут, США. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

«Набори протипожежного інвентарю, генератори, обладнання та інструменти для комунальників, засоби медичного призначення для лікувальних установ стануть у нагоді та посилять життєстійкість суспільства в умовах викликів воєнного часу», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, завдяки пожертвам жителів міста-побратима Ріджфілда для потреб дружківчан було зібрано чимало речей.

Раніше, 10 листопада, операційний директор Ukraine Aid International Богдан Шестопалов та директор з менеджменту Алісон Пайпер передали для мешканців Дружківської громади медичну гуманітарну допомогу, зокрема: ходунки, кисневі балони, милиці, генератори, засоби гігієни, медикаменти, перев'язувальний матеріал.