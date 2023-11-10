От города-побратима в США жители Дружковки получили гуманитарную помощь

В Дружковку доставили гуманитарную помощь от жителей американского города-побратима. Фото: Дружковская ГВА

Благодаря пожертвованиям жителей города-побратима Риджфилда в штате Коннектикут, США, для нужд дружковчан было собрано немало вещей. Об этом сообщили в Дружковской городской военной администрации.

Сегодня, 10 ноября, операционный директор Ukraine Aid International Богдан Шестопалов и директор по менеджменту Алисон Пайпер передали для жителей Дружковской громады медицинскую гуманитарную помощь, в частности: ходунки, кислородные баллоны, костыли, генераторы, средства гигиены, медикаменты, перевязочный материал и другое.

«Приятно видеть первые результаты сотрудничества с городом-побратимом. Большое спасибо жителям Риджфилда и партнерам Ukraine Aid International за то, что они своей помощью меняют жизнь дружковчан к лучшему», — отметил глава администрации Сергей Боевский.

Напомним, в середине октября начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский встретился с представителями города-побратима Риджфилда из штата Коннектикут, США: основателем Благотворительного фонда Ukraine Aid Internationa Маршаллом Майером и операционным директором Богданом Шестопаловым.