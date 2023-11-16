В Селидово найдено тело четвертого погибшего на месте ракетного удара

Аварийно-спасательные работы в Селидово. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего человека на месте ракетного удара по четырехэтажному жилому дому в Селидово Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС.



Погибшими оказались супруги-переселенцы 43 и 44 лет, которые переехали из города Горняк, отмечает прокуратура.



Ранее утром спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего.



По состоянию на 12:40 16 ноября известно о четырех погибших в результате атаки. Три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.



Российские войска нанесли ракетный удар по Селидово в ночь на 15 ноября.



Разрушен один частный жилой дом, частично разрушен 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.