У Селидовому знайдено тіло четвертого загиблого на місці ракетного удару

Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС

Рятувальники витягли з-під завалів тіло четвертої загиблої людини на місці ракетного удару по чотириповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Про це повідомляє ДСНС.



Загиблим виявилося подружжя переселенців 43 і 44 років, які переїхали з міста Гірник, зазначає прокуратура.



Вранці рятувальники витягли з-під завалів тіло третього загиблого.



Оновлено (15:00). Пошукова операція на місці події завершена, повідоміли в Донецькій ОВА.



Станом на 12:40 16 листопада відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки. Трьох людей травмовано, врятовано шістьох осіб, серед них дитина.



Російські війська завдали ракетного удару по Селидовому в ніч на 15 листопада.



Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.