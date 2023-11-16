Донецкая, Львовская и Хмельницкая области будут сотрудничать в сфере образования

Меморандум подписали главы департаментов образования Донецкой, Львовской и Хмельницкой областей. Фото: Донецкая ОВА

В среду, 15 ноября, в Киеве был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере образования между регионами-партнерами: Донецкой, Львовской и Хмельницкой областями. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация

Отмечается, что подписание меморандума состоялось в рамках Дней образования Донбасса «Объединяемся для победы!», проходящих в г. Киеве на базе Национальной академии педагогических наук Украины, во время диалоговой панели «Межрегиональный опыт повышение качества образования: управленческий аспект».

Документ подписали директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска и директор департамента образования и науки Хмельницкой облгосадминистрации Дарья Басюк.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в контексте активизации и совершенствования учебной деятельности и улучшения условий предоставления образовательных услуг, эффективного профессионального развития педагогов, распределение и эффективное использование образовательных ресурсов, организацию и проведение совместных учебных, учебно-методических и научных мероприятий, говорится в сообщении.